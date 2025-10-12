Esplora tutte le offerte Sky
Politica

Mattarella e Leone XIV: dalla visita in Vaticano a quella al Quirinale

Pierfrancesco Ferrara

©Ansa

La visita ufficiale del Pontefice al Capo dello Stato, cattolico nella sua riservatezza come richiede l’inevitabile laicità istituzionale, segna l’apertura di una nuova stagione nei rapporti tra il Vaticano e il Colle. Dopo quello di Francesco, il pontificato di Prevost, pur in continuità, rappresenta un nuovo corso diplomatico, con dei punti fermi in piena sintonia col pensiero della Presidenza della Repubblica, dalla politica estera a quella sociale

