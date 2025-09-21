Esplora tutte le offerte Sky
Mattarella: "Dal capodanno ebraico invito contro la violenza"

Politica

"Auguro che questa festa possa portare a una riflessione profonda nella comunità nazionale, per un percorso che rechi fiducia, serenità e concordia, a beneficio dell'intera collettività nazionale e internazionale", sottolinea il Presidente della Repubblica

"In occasione del Capodanno Ebraico - Rosh haShanà - giungano ai concittadini delle comunità ebraiche italiane gli auguri più intensi".

Si tratta di una "ricorrenza che richiama ai valori di una convivenza basata sul rispetto reciproco, la solidarietà, la pace, propri alla Repubblica. 

Un messaggio di speranza e rigenerazione che interroga severamente gli accadimenti attuali, invitando a respingere con fermezza ogni forma di violenza, intolleranza, discriminazione, che colpisca la dignità delle persone, la libertà, la vita umana e ignori le ragioni e le necessità altrui". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione del Capodanno Ebraico, "Rosh haShanà". 

"Auguro che questa festa possa portare a una riflessione profonda nella comunità nazionale, per un percorso che rechi fiducia, serenità e concordia, a beneficio dell'intera collettività nazionale e internazionale", sottolinea Mattarella.

