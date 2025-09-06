Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il Pd ha ufficializzato i candidati presidenti delle Regioni

Politica
Facebook

Matteo Ricci nelle Marche, Pasquale Tridico in Calabria, Eugenio Giani in Toscana, Antonio Decaro in Puglia, Roberto Fico in Campania, Giovanni Manildo in Veneto. L'annuncio via social: "Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni al voto. Mentre la destra litiga per le poltrone" 

ascolta articolo

Il Partito democratico ha ufficializzato i candidati presidenti del centro sinistra alle elezioni regionali in arrivo. L'annuncio è arrivato oggi con un post sulle pagine Facebook e Instagram ufficiale dei dem con la lista dei candidati della coalizione: Matteo Ricci nelle Marche; Pasquale Tridico in Calabria; Eugenio Giani in Toscana; Antonio Decaro in Puglia; Roberto Fico in Campania; Giovanni Manildo in Veneto. Il post è aperto dalla frase: "Marche, Calabria, Toscana, Puglia, Campania, Veneto. Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni al voto. Per le persone" e la prima immagine si apre con la scritta "mentre la destra litiga per le poltrone".

FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Politica

Elly Schlein compie 40 anni, la carriera della segretaria del Pd

Nata il 4 maggio 1985 a Lugano, in Svizzera, la segretaria del Partito Democratico è la prima donna e la più giovane politica a guidare il partito. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Bologna, si dedica all'attivismo nell'associazionismo studentesco. Dopo l'elezione al Parlamento europeo nel 2014, si candida alle regionali in Emilia-Romagna nel 2020, dove viene nominata vicepresidente e assessora regionale al Welfare, politiche giovani e Patto per il Clima. Nel 2023 vince le primarie del Pd con il 54% dei voti

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Forum Ambrosetti 2025, Mattarella: "Il mondo ha bisogno dell'Europa"

Politica

Videomessaggio del capo dello Stato nella seconda giornata dell'evento di Cernobbio: "La difesa...

Il Pd ha ufficializzato i candidati presidenti delle Regioni

Politica

Matteo Ricci nelle Marche, Pasquale Tridico in Calabria, Eugenio Giani in Toscana, Antonio Decaro...

Regionali in Puglia, Decaro è il candidato per il centrosinistra

Politica

L'annuncio alla Festa dell’Unità di Bisceglie. L’ex sindaco di Bari parla di “nuovo progetto...

Cdm, da Maturità a via libera a scudo penale per medici: le novità

Politica

Il Consiglio dei ministri ha detto "sì" allo scudo penale per i medici. Approvata anche la...

Flotilla, Meloni a Schlein: “Tuteleremo italiani, meglio altri canali”

Politica

La premier risponde alla segretaria dem sulle garanzie per i connazionali intenzionati a...

Politica: I più letti