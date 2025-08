Elezioni in Calabria, Mimmo Lucano possibile candidato per Avs

Tra i nomi dei possibili candidati alle Regionali in Calabria, oltre a quello certo dell'ex governatore Occhiuto, ci sarebbe anche quello di Mimmo Lucano, per Avs. L'ex sindaco di Riace si era già presentato alle elezioni regionali calabresi del 2021 come capolista in tutte le circoscrizioni con la lista civica “Un'altra Calabria è possibile”

Dopo le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto, ora la Calabria si prepara alle elezioni. Tra i nomi dei possibili candidati alle urne, oltre a quello certo dell'ex governatore, ci sarebbe anche quello di Mimmo Lucano, per Avs. L'ex sindaco di Riace si era già presentato alle elezioni regionali calabresi del 2021 come capolista in tutte le circoscrizioni con la lista civica “Un'altra Calabria è possibile”, in supporto della candidatura di Luigi de Magistris alla presidenza della Regione. In quella tornata, Lucano aveva ottenuto 9.779 voti, ma la sua lista aveva raccolto solo il 2,39% delle preferenze complessive, non riuscendo quindi a superare la soglia di sbarramento al 4%.