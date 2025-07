Separazione carriere: secondo ok del Senato, opposizione protesta

Secondo via libera del Parlamento alla riforma della giustizia. Infatti, con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astensioni, l'aula del Senato ha approvato il disegno di legge di revisione costituzionale sulla separazione delle carriere della magistratura, tra pm e giudici. Ora lo stesso tornerà alla Camera, che lo aveva approvato il 16 gennaio, per il terzo step e successivamente ancora al Senato. In aula era presente, tra gli altri, anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha subito espresso il proprio commento: "La seconda lettura dovrebbe essere rapida, poi andremo al referendum, che io auspico, perché una materia così delicata va sottoposta al giudizio degli italiani". E poi, ha aggiunto: "Una mia vittoria? Ho realizzato una mia aspirazione, dal '95, sin da quando ho scritto il primo libro sulla giustizia, da magistrato, ci credevo fermamente".

Le proteste dell'opposizione

La scelta del Senato ha fatto scattare le prosteste dell'opposizione. I senatori del Pd, al momento del voto della riforma della separazione delle carriere, hanno tutti esposto un frontespizio della Costituzione rovesciata. I deputati del M5s hanno invece alzato un cartello con le immagini di Borsellino e Falcone con la scritta "non nel loro nome". Obiettivo quello di "dire alla maggioranza di non portare avanti questa legge in nome di Falcone e Borsellino, tirati in ballo dal centrodestra continuamente, in maniera impropria e offensiva nei confronti dei due simboli dell'antimafia". Nella protesta del Movimento 5 Stelle in aula, oltre a cartelli gialli con la scritta "Non nel loro nome" esposti anche altri cartelli con la scritta "nel loro" affiancata alle immagini di Gelli e Berlusconi.