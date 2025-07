Dazi, Mattarella in Croazia: "Ue rete commerciale aperta per la pace"

Per il capo dello Stato, ricevuto dal presidente croato Zoran Milanović, l'Europa è nata "per assicurare a un continente dilaniato da secoli di guerre una prospettiva di pace. Una pace che dura da oltre 70 anni" e che quindi è "un'offerta di modello al resto della comunità internazionale

"La vocazione alla pace l'Europa l'ha sempre coltivata e la mantiene": inoltre, l'Unione europea "è al centro di una rete commerciale aperta che garantisce pace: questa vocazione di pace della Ue è condivisa per restituire alla vita internazionale un modello di convivenza serena". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanović.

"Le sfide si sono moltiplicate", ha concluso Mattarella, "e l'Europa ha più che mai bisogno del convinto contributo di tutti i suoi Stati membri per continuare a rafforzarsi e integrarsi, per poter affrontare da protagonista il mutato contesto geopolitico".