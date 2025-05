Come funziona davvero la richiesta di cittadinanza in Italia?

Dieci anni o, in caso cambiasse la legge con il referendum dell'8 e 9 giugno, cinque, non rappresentano davvero il tempo necessario per diventare italiani a pieno titolo, ma quello minimo da cui partire per aggiungere altri anni per concludere pratiche burocratiche infinite e costose. Abbiamo parlato delle difficoltà e degli ostacoli di questo processo con Nogaye Ndiaye, giurista, divulgatrice e scrittrice