Santanchè, caso Visibilia: oggi mozione di sfiducia alla Camera

In Aula a Montecitorio inizia la discussione generale sulla mozione di sfiducia alla ministra del Turismo presentata dal Movimento 5 Stelle e sottoscritta dal Pd. Dalla maggioranza non sono previsti interventi mentre sono incerti i tempi del voto finale, che potrebbe slittare dopo l’esame dei decreti Emergenza e Pnrr. "Lavoro e sono tranquilla", ha detto l'esponente di FdI rinviata a giudizio per false comunicazioni

Santanchè: "Sono tranquilla"

Sulla mozione di sfiducia, la seconda dopo quella bocciata nell'aprile 2024, la titolare del Turismo - ieri a Milano per l'avvio della Bit - si dice "tranquilla" e dal suo enturage fanno sapere che sarà presente in Aula per ascoltare gli interventi dell'opposizione. Mentre non sono attese dichiarazioni da parte dei deputati della maggioranza che potrebbero limitarsi a intervenire solo in fase di dichiarazione di voto. Un silenzio che da più parti viene letto come un segnale di freddenza sull'intera vicenda. Nei giorni scorsi il presidente del Senato Ignazio La Russa aveva invitato Santanchè "a valutare la propria posizione" anche in vista dell'udienza fissata per il 20 marzo. Dal canto suo la ministra ha sempre confermato l'intenzione di proseguire il suo incarico di governo.

I tempi del voto

Resta da capire quando è previsto il voto finale per la mozione di sfiducia, che in caso di tempi celeri sulla discussione generale potrebbe avvenire già nella giornata di domani. Spetta alla Camera fissare il voto alla luce dell'agenda dei lavori con l'arrivo in settimana dei decreti Emergenze e Pnrr. Mentre giovedì le Camere si riuniranno in seduta comune per l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale, appuntamento che potrebbe far slittare ulteriormente i tempi del voto fino ai primi di marzo.