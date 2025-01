Droghe leggere, liberalizzazione o inasprimento della legge?

Dopo il no della Corte Costituzionale al quesito del referendum per depenalizzare la cannabis nel 2022, la questione è rimasta aperta. Da un lato, c'è chi sostiene la liberalizzazione degli stupefacenti e, dall'altro, chi si dice favorevole a un inasprimento della legge. Di questo si è parlato nel talk di Sky Tg24 “Materia Grigia”, condotto da Fabio Vitale, che ha visto protagonisti Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni e Domenico Menorello, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica