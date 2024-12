Scontro tra Romano La Russa e le opposizioni al Consiglio regionale

Bagarre nell'aula del Consiglio regionale della Lombardia durante la discussione su una mozione a sostegno delle forze dell'ordine dopo le accuse di “profilazione razziale” contenute in un rapporto della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza (Ecri) del Consiglio d'Europa. Dopo gli interventi delle minoranze, Romano La Russa ha preso la parola, affermando - rivolgendosi alle opposizioni - che "la vostra matrice violenta" è "quella degli anni '70", scatenando la reazione dei consiglieri. In particolare il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino si è avvicinato ai banchi della giunta strappando il microfono dalle mani dell'assessore. I due, dopo qualche spintone, sono stati separati dagli addetti dell'Aula e da altri consiglieri e la seduta, dopo la rissa sfiorata, è stata sospesa.

Per La Russa si tratta di una "fantomatica commissione" di cui "nessuno aveva mai sentito parlare fino all'altro ieri" e che "per avere un po' di notorietà urla contro gli italiani fascisti e razzisti". Secondo La Russa la fonte di queste notizie date alla commissione, “non può che essere quella parte di sinistra la cui unica parola d'ordine è denigrare”. Poi ha aggiunto in aula: “Andate a dire ai vostri amici della sinistra europea di raccontare meno balle nella speranza di darci qualche bastonata. Elettoralmente siete impotenti e incapaci di manifestare un pensiero".

La Russa ha anche sottolineato la posizione di difesa delle forze dell'ordine assunta dal capo dello stato Sergio Mattarella e “sicuramente non potrete dire che è una persona di estrema destra". "Quando vedete una divisa - ha proseguito parlando alle opposizioni - vi viene l'orticaria, fatevela curare, vi possiamo indirizzare a qualche medico. Noi di destra siamo disponibili a fare una riunione in cui vi spieghiamo cosa è la trasparenza, la verità e la democrazia, quella vera".

Le minoranze hanno lasciato l'aula

"L'assessore ancora una volta ha dimostrato di non essere in grado di rappresentare l'istituzione regionale in modo serio e autorevole” ha detto il capogruppo del Pd lombardo Pierfrancesco Majorino. “Ha insultato l'opposizioni e ridicolizzato le nostre posizioni ma ha anche insultato le istituzioni europee nel giorno in cui Raffaele Fitto cerca la fiducia al Parlamento europeo". Poi ha aggiunto il capogruppo del M5s Lombardia : "Ancora una volta Romano La Russa ha dimostrato di non essere adeguato al ruolo di assessore ed in generale a rappresentare le istituzioni".