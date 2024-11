Meloni al Quirinale da Mattarella: "Incontro cordiale e collaborativo"

La nota del Colle conferma le indiscrezioni sul colloquio andato in scena ieri tra la premier e il presidente della Repubblica. Diversi i temi al centro del faccia, nelle ore in cui si susseguono le schermaglie in maggioranza

La premier Giorgia Meloni è stata ieri al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La notizia, circolata in ambienti parlamentari proprio nelle ore delle fibillazioni in maggioranza con Forza Italia, è stata confermata all'Ansa dal Quirinale, che ha definito il colloquio "cordiale e collaborativo". Il faccia a faccia è durato circa un'ora ed era stato programmato la settimana scorsa, anche per un confronto dopo la missione del capo dello Stato in Cina e quella della presidente del Consiglio al G20 in Brasile. La premier ieri si è recata al Colle dopo essere intervenuta ai Med Dialogues di Roma. Non è la prima volta che Mattarella e Meloni si vedono dopo viaggi all'estero di rilevo, rimarcano le stesse fonti, ma in altre occasioni l'incontro al Colle era rimasto coperto da riserbo. Fra i temi affrontati durante il pranzo, anche la manovra, le questioni di politica estera e le vicende legate all'Unione europea con l'imminente addio del ministro Raffaele Fitto che diventa vicepresidente esecutivo della Commissione Ue.