Meloni sulle Frecce Tricolori per Festa unità nazionale e forze armate

Dopo aver reso omaggio al Milite Ignoto assieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni si è recata oggi al Circo Massimo per far visita agli stand del Villaggio della Difesa in occasione della Festa dell'unità nazionale e delle Forze Armate.

Proprio lì, dopo aver provato un drone, Meloni è salita nella cabina di pilotaggio di uno degli aerei usati dalle Frecce Tricolori scherzando con fotografi, giornalisti e l’ufficiale dell’aeronautica che le spiegava il funzionamento della plancia. Visitando il Villaggio Difesa, Meloni ha sottolineato "la complessità delle nostre forze armate in un mondo che evolve e in un sistema di difesa che evolve inevitabilmente, sul quale mi pare si sia molto attrezzati per stare al passo con i tempi". Il Villaggio Difesa, ha aggiunto camminando davanti agli stand allestiti al Circo Massimo, "è un bel modo per celebrare le forze armate anche facendo capire meglio ai cittadini il lavoro straordinario che fanno per tutti noi". Quando i giornalisti hanno provato a fare altre domande, fra cui una sulla missione della nave militare impegnata nel trasporto di migranti in Albania, la premier ha replicato: "Non ho altre dichiarazioni da fare, vi ho fatto la dichiarazione sul 4 novembre, è quello che mi interessa oggi".