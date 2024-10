In Parlamento nuova fumata nera sul giudice della Consulta

Al termine del nono scrutinio le schede bianche sono state 339, le schede nulle 14, i voti dispersi 9. Nessun astenuto. Il quorum richiesto era quello dei tre quinti dell'Assemblea, pari cioè a 363 voti. Il decimo scrutinio previsto in data da stabilirsi

Nulla di fatto anche al termine del nono scrutinio di voto del Parlamento in seduta comune per l'elezione del giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra che ha terminato il proprio mandato quasi un anno fa. Le schede bianche sono state 339, le schede nulle 14, i voti dispersi 9. Nessun astenuto. Il quorum richiesto era quello dei tre quinti dell'Assemblea, pari cioè a 363 voti. Il decimo scrutinio avrà luogo, quindi, in data da stabilirsi.