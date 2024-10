L'ex ministra e senatrice 76enne ha lasciato il reparto di rianimazione dell'Ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in un'altra struttura sanitaria. Lo fa sapere +Europa in una nota, aggiungendo che le sue condizioni sono in progressivo miglioramento

Emma Bonino lascia la terapia intensiva. Dallo scorso 17 ottobre l'ex ministra e senatrice 76enne era stata ricoverata per problemi respiratori all'Ospedale Santo Spirito di Roma. Dopo quasi una settimana di terapie, le sue condizioni sono in progressivo miglioramento, come fa sapere +Europa attraverso una nota ufficiale. Bonino è stata trasferita ieri, martedì 22 ottobre, in un'altra struttura sanitaria per proseguire le cure.