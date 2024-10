Emendamento Lega: "Le norme dell'Italia prevalgano su quelle dell'Ue"

I leghisti mirano a modificare il testo introducendo una norma che dispone la prevalenza delle norme italiane su quelle comunitarie. In tutto sarebbero due gli emendamenti del Carroccio, mentre FdI e FI non avrebbero presentato alcuna proposta di modifica

La Lega ha presentato "alcuni emendamenti" al ddl sulla separazione delle carriere che prevedono "che le norme italiane prevalgono rispetto a quelle europee". Lo ha detto all'Ansa il capogruppo della Lega in Commissione Affari costituzionali Igo Iezzi. Il parlamentare della Lega conviene sul fatto che l'emendamento è estraneo ai contenuti del ddl: "è difficile trovare un ddl che faccia da 'treno' adatto a cui agganciare questa proposta. Tuttavia - osserva - il ddl è di riforma costituzionale e si adatta per porre il tema".

Le norme del diritto italiano prevalgono su quelle europee

E' quanto dispone un emendamento a firma Lega presentato in commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, i leghisti mirano a modificare il testo introducendo una norma che dispone la prevalenza delle norme italiane su quelle comunitarie. In tutto sarebbero due gli emendamenti della Lega, mentre FdI e FI non avrebbero presentato alcuna proposta di modifica.