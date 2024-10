Fratelli d'Italia, la convention “Il Giusto Sentiero 4.0” torna a Nemi

La seconda edizione della kermesse il 26 e 27 ottobre 2024 nel borgo dei Castelli Romani. Una due giorni ricca di ospiti con i video interventi del Ministro Schillaci e il Presidente della Regione Rocca, che tratteranno temi come la tecnologia, la sanità, le politiche sociali e la tradizione

Sarà il borgo di Nemi, nei Castelli Romani, ad ospitare la seconda edizione della convention “Il Giusto Sentiero 4.0”, organizzata dalla Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d'Italia a 2 anni di Governo Meloni. L’evento si terrà il 26 e 27 ottobre 2024 e unirà politica, innovazione tecnologica e tradizione in una due giorni di riflessione e confronto. Tra i partecipanti il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, insieme a Luciano Ciocchetti, ideatore dell’evento e Vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

Francesca Giubelli: la prima influencer virtuale certificata da Meta

Una delle novità più attese di questa edizione sarà il contributo video di Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale in Italia creata con intelligenza artificiale (IA) e certificata da Meta e creata da Valeria Fossatelli, Emiliano Belmonte e Francesco Giuliani. Il suo intervento, previsto per il 26 ottobre, aprirà il dibattito sulle implicazioni etiche e sociali dell’IA, affrontando temi come diritti umani, sicurezza e innovazione tecnologica.

Il programma

La convention si prefigge di creare un dibattito aperto su tecnologia e tradizione, con un programma che vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui sindaci, consiglieri regionali e comunali, deputati e assessori. Al centro della discussione, l’impatto dell’innovazione sulle dinamiche politiche e amministrative locali.



Il 26 ottobre, la giornata si aprirà alle 15 con l’intervento di Luciano Ciocchetti, seguito dai saluti degli onorevoli Marco Perissa e Paolo Trancassini e Laura Nolfi membro esecutivo Provinciale. Subito dopo, si terrà una tavola rotonda sull’intelligenza artificiale e sulle sue applicazioni in settori cruciali come lavoro, salute e sicurezza. Nel pomeriggio del 26 ottobre, il programma si arricchirà con una discussione sulla cultura in Italia, guidata dall’On. Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Seguirà un intervento dedicato al disagio giovanile, con la partecipazione del Vice Ministro Maria Teresa Bellucci, affiancata dalla consigliera regionale Edy Palazzi e dalla consigliera capitolina Francesca Barbato, Barbara Molinario e Cangini.

Innovazione e sanità



La giornata di sabato si concluderà con un importante focus sulla sanità, analizzando come l'innovazione tecnologica possa migliorare l'organizzazione dei servizi sanitari. Luciano Ciocchetti e vari esperti del settore interverranno, insieme al contributo video del Ministro della Salute Orazio Schillaci.



Inclusione sociale e sport al centro della giornata di domenica



Il 27 ottobre sarà dedicato all’inclusione sociale e allo sport. In mattinata, si parlerà di ciò che la Regione Lazio sta facendo in favore dei più deboli, con l’intervento di Massimiliano Maselli, assessore regionale all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona, e di Giovanni Libanori, presidente dell’Asp Istituto Romano San Michele.



Successivamente, il Ministro Andrea Abodi introdotto dal Consigliere della città Metropolitana e sindaco di Carpineto Stefano Cacciotti discuterà dell'importanza dello sport in Italia, evidenziando il ruolo chiave dell’attività fisica per il benessere sociale.



Le conclusioni

Dopo un contributo video del Presidente della Regione Francesco Rocca e un intervento del Senatore Marco Silvestroni, a concludere la convention sarà nuovamente Luciano Ciocchetti intervistato dalla Giornalista Claudia Conte, che nel pomeriggio del 27 ottobre traccerà un bilancio dei primi due anni di governo Meloni, illustrando i traguardi raggiunti e le sfide future per il Paese. Un’occasione unica per riflettere sul cammino percorso e sulle sinergie tra tradizione e tecnologia come pilastri dello sviluppo italiano.