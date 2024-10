Il ministro della Cultura Giuli nomina Francesco Spano capo gabinetto

In una nota, il ministero della Cultura ha comunicato la nomina, da parte del ministro Alessandro Giuli, all'avvocato Francesco Spano nel ruolo di Capo di Gabinetto. La decisione arriva in seguito alla revoca della carica prima ricoperta da Francesco Gilioli, avvenuta venerdì 11 ottobre, per essere "venuto a mancare il rapporto fiduciario" ha dichiarato il ministro.

Chi è Francesco Spano

Spano era segretario generale del Maxxi, il museo delle Arti del XXI secolo presieduto da Giuli prima di essere nominato ministro. È stato anche responsabile per le politiche per il dialogo interculturale per l’Istituto italiano per l’Asia ed il Mediterraneo e docente all’Università La Sapienza di Roma. Nei giorni scorsi è stato al centro degli attacchi dei Pro Vita per una questione che risale al 2017: al tempo Spano guidava l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e venne accusato di aver assicurato un finanziamento di 50 mila euro a un'associazione Lgbtq che avrebbe organizzato traffici di prostituzione. Spano diede subito le dimissioni, ma poi le accuse si rivelarono infondate.