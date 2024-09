"La situazione è estremamente complicata, ci sono combattimenti in corso, per la massima garanzia è bene che i cittadini italiani se ne vadano dal Libano". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tg2 Post. Il vicepremier ha citato in particolare le zone nel sud del Paese e la capitale Beirut ascolta articolo

"Noi invitiamo tutti i cittadini italiani a lasciare il Libano usando i voli commerciali da Beirut per Milano o per Roma", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tg2Post. "In questo momento e' bene abbandonare il Paese perche' la situazione e' veramente complicata, ci sono combattimenti in corso. Quindi, per la massima garanzia, e' bene che i cittadini italiani se ne vadano. Naturalmente, ci sono parti del Paese che sono in sicurezza quindi non ci sono particolari rischi. Bisogna valutare le singole realta'. Pero' soprattutto coloro che sono nel sud o nella citta' di Beirut sono a rischio quindi e' bene abbandonare il territorio libanese. Da qualche settimana abbiamo rinforzato la presenza dei carabinieri paracadutisti del Tuscania per garantire la nostra ambasciata".

Tajani, non cambiano regole ingaggio forze Unifil Quella dei militari italiani in Libano "è un'operazione di peacekeeping, non di combattenti", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tg2Post rispondendo a una domanda su eventuali nuove regole di ingaggio. "Credo che non ci sarà un cambiamento delle regole d'ingaggio. Ci potrebbe essere, come noi auspichiamo, un rafforzamento della presenza dell'Unifil con un rafforzamento anche politico maggiore, con maggiori competeze su quel territorio. Però bisogna aspettare una de-escalation. Quindi, che cessi questa frase di crisi".

Tajani, ridotto numero di militari missione addestramento "Abbiamo ridotto il numero dei militari a Beirut che si occupano dell'addestramento dei militari libanesi" ha spiegato a Quarta Repubblica su Rete4 il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "D'intesa con il ministro Crosetto, a Beirut sono rimasti soltanto quelli necessari al funzionamento della caserma, gli altri sono rientrati anche perchè in questa situazione non possono operare".