Introduzione

L’esecutivo lavora alle misure per contrastare gli episodi di violenza contro il personale sanitario: un’emergenza che, ha annunciato il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, potrebbe essere affrontata con un emendamento del governo al decreto Omnibus. Sul tavolo anche la possibilità di arresti in flagranza in differita e l’aumento del numero dei poliziotti nei presidi sanitari e delle telecamere di videosorveglianza. Secondo il ministro della Salute, Orazio Schillaci, il fenomeno si lega anche a un "problema culturale, perché nel tempo si è degradato il rapporto medico-paziente. E ancora più grave è che nel 70% dei casi gli operatori vittime di aggressione sono donne".