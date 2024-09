Essere medici oggi: storie di quotidiana violenza nei pronto soccorso

Il medico del Carderelli di Napoli denunciato dal suo aggressore, la specializzanda presa a schiaffi, il medico di famiglia minacciato per un certificato, il dirigente sanitario a cui è stato rotto un femore con un calcio dal parente di una paziente. Abbiamo raccolto le testimonianze dei medici che hanno subito violenze e aggressioni. "In un sistema sanitario in crisi, i pronto soccorso restano l’ultimo baluardo a cui la gente può rivolgersi per avere aiuto", spiega Giorgio Costantino del Policlinico di Milano