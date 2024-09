In una lettera inviata al Comitato di presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura l'ex componente della Sezione Disciplinare di Palazzo Bachelet, la consigliera laica Rosanna Natoli, chiede l'annullamento delle delibere 'in autotutela' adottate dal Plenum lo scorso 17 luglio e dove si è deciso, tra l'altro, la nomina del procuratore di Catania. Natoli, consigliera laica in quota FdI, è finita nella 'bufera' per un colloquio privato avuto con la giudice Maria Fascetto Sivillo, quest'ultima sottoposta a un procedimento disciplinare da parte del Csm.