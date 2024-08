Dopo aver risposto all'attacco della Cei, la Lega si è spostata sul tema dei migranti. "La Chiesa dovrebbe essere trasparente con i fedeli e dichiarare quanti migranti intende ospitare in Vaticano," ha affermato il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari Costituzionali

Sale la tensione tra la Lega e la Cei. "I vescovi italiani (tutti?) attaccano senza riserve l’Autonomia, approvata dal Parlamento e riconosciuta dalla Costituzione. Con tutto il rispetto, non sono affatto d'accordo: l'Autonomia porterà efficienza, modernità, migliori servizi per i cittadini e meno sprechi. Cosa ne pensate delle critiche dei vescovi?" ha scritto sui social il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l'intervista a Repubblica del vescovo di Cassano allo Ionio, Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, il quale ha avvertito che con la riforma dell'autonomia differenziata "non solo avremo tante Italie quante le Regioni, ma si rischia anche un Far West tra quelle povere."