"Io sono d'accordo sul fatto che si debba essere prudenti e che non si possono fare promesse che non abbiano attenzione anche alla tenuta dei conti, ma bisogna anche ribadire gli impegni assunti, come quelli con i redditi più bassi". Cosi la ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone ha risposto sul tema della prossima manovra finanziaria a Sky Tg24, a margine del Meeting di Rimini. Commentando le parole del Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, e Calderone ha sottolineato la necessità di "riconfermare gli interventi fatti lo scorso anno a favore della genitorialità, delle famiglie".

Calderone: "Lavoro stabile e a tempo indeterminato fa crescere professionalità"

La ministra Calderone ha sottolineato come "il tema del lavoro è fondamentale". Tradotto: "sostenere la contrattazione collettiva e ancora di più quella di secondo livello, il welfare aziendale, la fiscalità di vantaggio, i fringe benefit, in quanto strumento che ci ha dato maggiore dinamismo nelle dinamiche retributive dell'ultimo anno". A favore del ragionamento, evidenzia la ministra, ci sono i dati. "Siamo in una condizione positiva del mercato del lavoro - afferma Calderone - per cui il tasso degli occupati è il più alto di sempre. Ancor più importante, gli indicatori ci dicono che si investe sul lavoro stabile e a tempo indeterminato, che è quello che fa crescere la professionalità e le competenze".