Manovra 2024, tutti i provvedimenti sul lavoro

La conferma del taglio del cuneo fiscale, le misure per le mamme, ma anche premi di produttività, fringe benefit e turismo: sono diversi i temi toccati dalla recente Legge di Bilancio che riguardano il lavoro. Tra i soggetti più tutelati c'è la famiglia, come dimostrano i provvedimenti presi in materia di congedi e asili nido