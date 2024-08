Introduzione

Con 63 suicidi avvenuti in carcere da inizio anno, il sovraffollamento nelle case circondariali italiane torna a essere al centro dell'agenda politica. E mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio spiega che i primi risultati del decreto Carceri si vedranno tra "due/tre mesi", il governo valuta altri provvedimenti ad hoc contro questo fenomeno.

In particolare, il ministero starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di misure alternative al carcere, tra cui i domiciliari o l'affidamento in prova, per quei detenuti condannati per reati non ostativi che devono scontare pene residue entro un anno. Una misura che, secondo i calcoli, potrebbe "liberare" migliaia di posti nelle carceri italiane.