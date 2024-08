Centri migranti in Albania, Piantedosi: "Costano 160 milioni all'anno"

Diminuiscono gli arrivi via mare

''I dati sugli arrivi via mare dei migranti – ha continuato Piantedosi al question time – registrano non solo una forte diminuzione rispetto allo scorso anno, pari a circa il 63%, ma anche una flessione del 20% circa rispetto al 2022, anno in cui era in carica il precedente governo''. Rispetto alle linee dell’attuale esecutivo sul tema migranti e accoglienza, il ministro pone l’accento sullo sviluppo di “progettualità finalizzate alla promozione di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito, attraverso un approccio di stampo totalmente innovativo. In accordo con organismi internazionali come OIM e UNHCR vengono, infatti, offerte già in Libia e in Tunisia delle alternative che consentono di riaccompagnare i migranti nei Paesi di origine, aiutandoli a reinserirsi nel tessuto economico e sociale''.