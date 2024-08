Nominato ufficialmente questa mattina a palazzo Chigi nel corso di una conferenza stampa alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, rimarrà in carica fino al 31 dicembre del 2026 e avrà a disposizione fondi per 10 milioni di euro ascolta articolo

Rimarrà in carica fino al 31 dicembre del 2026 e avrà a disposizione fondi per 10 milioni di euro. Enrico Caterino, ex prefetto di Rovigo e Ravenna, è stato nominato dal governo commissario straordinario per gestire la grande diffusione del granchio blu nell’Adriatico. Lo ha annunciato il ministro Francesco Lollobrigida in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro Gilberto Pichetto Fratin. "In questa fase nell'Adriatico in particolare" il granchio blu "ha compromesso alcune attività economiche e soprattutto rischia di compromettere l'intero ecosistema marino senza misure strategiche". Con il commissario ci sarà "un salto di qualità". "Chi meglio di sua eccellenza Enrico Caterino già prefetto di Ravenna e reduce dall'esperienza di commissario di Torre Annunziata, persona che ha in sé il valore dell'efficienza, capacità di operare in situazioni complesse", ha aggiunto Lollobrigida, sottolineando che Caterino è "un servitore dello Stato" e che la nomina "è stata condivisa in grande sintonia" tra il ministero dell'Agricoltura e quello dell'Ambiente.

L'emergenza "Confidiamo che il neocommissario possa avere nel merito i poteri straordinari conferiti dal suo mandato per gli adempimenti necessari e che possa avere a disposizione anche le risorse per indennizzare le imprese colpite dell'Emilia-Romagna, per la raccolta e lo smaltimento del crostaceo. Con l'auspicio che non si generino avvicendamenti di nomine e stalli decisionali come sta capitando purtroppo per la peste suina africana". Così la presidente facente funzioni dell'Emilia-Romagna, Irene Priolo, e l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi. Un'emergenza, ricorda la Regione, per la quale l'Emilia-Romagna ha già messo a disposizione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite un milione di indennizzi nel 2023 e un milione nel 2024 per la raccolta e lo smaltimento. "Il Governo ha abituato la nostra Regione a gestire varie emergenze attraverso le figure dei Commissari - aggiungono Priolo e Mammi - Chiediamo in ogni caso che non vengano a mancare le responsabilità in capo alle istituzioni nazionali, comunque chiamate a fare la propria parte in questo caso sui ristori, sulla ricerca e su soluzioni condivise per la sfida contro la proliferazione del granchio blu, una lunga battaglia che intendiamo vincere". vedi anche Il granchio blu manda la pesca in crisi. Dai mutui ai fondi, le misure

La nota di Confeuro ''Auspichiamo che il neo commissario Caterino sappia recuperare il tempo perduto, superando tutti gli ostacoli burocratico-amministrativi tipici della pubblica amministrazione e mettendo in campo interventi convincenti al fine di alleggerire l’emergenza legata al granchio blu, che sta causando gravi danni a numerose attività produttive, all’indotto della pesca e del turismo”. Lo afferma Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, in una nota, commentando la nomina del commissario straordinario per l’emergenza granchio blu. L'associazione augura ''buon lavoro all'ex prefetto di Rovigo e Ravenna, nella speranza possa mettere in campo interventi risolutivi e concreti a contrasto di una realtà allarmante, i cui effetti negativi su economia blu ed ecosistema marino avrebbero iniziato a manifestarsi già da un paio di anni. Un intervallo di tempo forse un po’ troppo lungo, durante il quale il governo nazionale si sarebbe potuto mobilitare certamente prima e con azioni maggiormente mirate e incisive''. vedi anche Coldiretti: granchio blu ha causato oltre 100 milioni di danni finora