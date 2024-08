Chiusura estiva del Parlamento: date e calendario dei lavori

Ultimi giorni di lavoro per il parlamento prima delle vacanze estive. Nelle ultime settimane la Camera e il Senato stanno esaminando un gran numero di provvedimenti, inclusi numerosi decreti-legge da convertire entro agosto. Ciononostante, anche quest'anno, è probabile che il parlamento concluda le attività per la pausa estiva prima di Ferragosto.

Le date di chiusura



I deputati potrebbero godere di qualche giorno di ferie in più rispetto ai senatori. Secondo il calendario ufficiale della Camera, quest’anno i lavori dei deputati dovrebbero concludersi il 7 agosto, anche se non è da escludere che potrebbero protrarsi nei giorni successivi. Al Senato, invece, l'ultima seduta è prevista per il 9 agosto, ma solo se necessario per completare l'esame dei provvedimenti ancora in sospeso. I senatori potrebbero quindi andare in ferie già i giorni precedenti, allineandosi alla Camera.