Caffè de La Versiliana, programma e ospiti della politica italiana

Torna in Versilia uno degli appuntamenti estivi più attesi nel mondo della politica, del giornalismo, della cultura e dell'attualità: il Caffè de La Versiliana. In programma fino al 31 agosto nella pineta di Marina di Pietrasanta (Lucca), il celebre salotto versiliese, che ogni anno ospita importanti politici, giornalisti e scrittori, vedrà protagonisti nelle prossime settimane i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Gennaro Sangiuliano e Daniela Santanchè, e il leader di Azione Carlo Calenda. Ancora in dubbio la partecipazione all'evento da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, della segretaria del Pd Elly Schlein e del leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

La 45° edizione del Caffè de La Versiliana

Come da tradizione, il celebre salotto estivo della Versilia rappresenta non solo un'occasione per affrontare, insieme a rappresentanti del governo, politici e giornalisti, alcune delle tematiche più calde del nostro tempo, ma anche per regalare al pubblico un momento di riflessione e approfondimento su fatti di cronaca e attualità. Gli incontri del Caffè, tutti a ingresso libero, si svolgeranno tutti i giorni alle 18.30 all'ombra dei pini di Marina di Pietrasanta.

I politici ospiti del salotto

Il primo appuntamento di questo mese è fissato a oggi, 1° agosto, dove sul palco versiliese salirà il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, insieme alla vicesegretaria di Forza Italia, Deborah Bergamini. Seguirà, l'8 agosto, l'incontro con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che per l'occasione sarà intervistato dal giornaliasta Alessandro Sallusti. L'11 agosto sarà il turno del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e, il 18 agosto, della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Atteso, il 4 agosto, anche il presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone. Il salotto estivo della Versiliana accoglierà anche Carlo Calenda il 21 agosto, mentre è attesa la conferma della partecipazione da parte degli altri leader dell'opposizione, Elly Schlein e Nicola Fratoianni. Tra gli ospiti del Caffé anche il sottosegretario di Stato, Francesco Paolo Sisto, protagonista il 6 agosto di un evento dedicato al tema della giustizia.