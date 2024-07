Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Brasiia, prima tappa della visita in Brasile, che durerà fino a venerdì. È in programma oggi l'incontro con il presidente brasiliano Lula. Fra le tappe della visita di Mattarella in Brasile, le aree colpite dall'alluvione di maggio a Porto Alegre, poi San Paolo, Rio de Janeiro e Salvador de Bahia.

Il programma della missione

Mattarella visiterà, tra le altre cose, il Museo dell'immigrazione di San Paolo e farà un intervento al Centro brasiliano per le relazioni internazionali di Rio de Janeiro. La missione ha l'obiettivo di recuperare la relazione speciale che l'Italia ha avuto per anni con quella parte di Sud America, soprattutto nell’ottica della copiosa emigrazione italiana tra il XIX e il XX secolo. Ma anche in vista del futuro, in una fase in cui si stanno ridefinendo nuovi equilibri fra le diverse aree del mondo, con nuovi poli di influenza rispetto a quelli tradizionali.