Polemiche a Verona per le parole espresse durante il Consiglio comunale di Verona di ieri e che ora girano su Youtube: il capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Mariotti ha detto: "Io e il mio camerata votiamo a favore". Il "camerata" in questione è Leonardo Ferrari, altro consigliere di FdI. Mariotti, esponente storico della destra missina veronese, già ai vertici di società partecipate e di Serit (Servizi per l'igiene del territorio) fece già parlare di sé per una mail mandata con l'indirizzo del Comune in cui invitava i 'camerati' a una cena comunitaria indicando il dress code con la scritta: "È gradita la camicia nera".