" Su una cosa siamo d'accordo: che non vogliamo scioglierci anche noi". Grillo si autointervista e scrive sul suo blog : "Ripartiremo da antenne puntate sui cittadini e da un'azione politica diversa". Poi aggiunge:" dobbiamo tornare a proporre idee radicali e visionarie, smarcandoci da una collocazione che è vecchia e superata da decenni"

Dal palco del teatro alla piattaforma su internet. Cambia la forma ma non la sostanza. L’ex comico Beppe Grillo fa un monologo sul suo blog dal titolo “Intervista a me stesso” che inizia così: “Come va il tuo rapporto con Conte? Ottimamente. E il tuo con te? Non scherziamo. Come si fa ad avere un cattivo rapporto”. Sull'attuale leader pentastellato, Grillo scrive: "non si scompone mai, ogni parola si scioglie... Siamo d'accordo, però, che non vogliamo scioglierci anche noi". Poi aggiunge : “Ripartiremo da antenne puntate sui cittadini e da un’azione politica diversa. Siamo nati come irregolari che sognavano di cambiare il sistema”.

Tornare a proporre idee radicali e visionarie Nell'assemblea costituente lanciata da Giuseppe Conte si parlerà di democrazia diretta e di "come recuperare contatto, dialogo e azioni congiunte con gli attivisti, che sono sempre stati il combustibile del Movimento. "Ma al tempo stesso non possiamo discutere solo di regole di funzionamento interne, ma dobbiamo tornare a proporre idee radicali e visionarie, smarcandoci da una collocazione che è vecchia e superata da decenni. Parlare di sinistra e destra è come parlare di ghibellini e guelfi, anzi forse è meglio parlare di questi ultimi, perché tutti devono seguire l'Elevato".

I temi affrontati da Grillo Dal reddito di cittadinanza al lavoro, dalla politica all'ambiente. Tanti i temi affrontati da Grillo nel suo blog con questa premessa: "Anche i nemici più accaniti ci riconoscono che abbiamo anticipato temi di cui oggi parlano tutti". A cominciare da questo: "Si è voluto abolire il reddito di cittadinanza per spingere i giovani a cercare lavoro; senonché i bar, negozi e ristoranti continuano a non trovare personale, mentre il crimine per strada è aumentato, forse anche perché lasciare le persone in miseria non conviene a nessuno". L'obiettivo della piena occupazione, scrive Grillo , oltre a essere velleitario, appartiene a schemi mentali del secolo scorso, mentre nella Silicon Valley la sfida del secolo è disconnettere il reddito dal lavoro, che sono entrambi importanti per il benessere, ma sono inevitabilmente destinati a non essere più correlati fra loro".

Punto di convergenza con Conte Grillo dice di essere "d'accordo con tutte le cose che dice Giuseppe Conte, che poi sono tre". D'altra parte come si fa a non essere d'accordo sul fatto che la guerra, la povertà e le malattie siano cose brutte? "Semmai vorrei aggiungerci qualche cosa bella - aggiunge - come il voto dei cittadini europei alle elezioni politiche nei paesi di residenza e non di cittadinanza, prodotti il cui prezzo incorpori costo sociale di produzione e trasporto, piattaforme di democrazia diretta e di cittadinanza attiva. Tutte cose di cui parlavamo regolarmente con Casaleggio e altri".