Manfredonia, la frase choc di Giuseppe Marasco di FdI: "Noi abituati ai forni crematori"

Il consigliere comunale di Fdi neoeletto a Manfredonia, Giuseppe Marasco, si è scusato in merito a un video di una manifestazione politica pubblica, in cui a un certo punto si sente la frase "siamo abituati ai forni crematori". Marasco ha scritto in una nota su Facebook che non aveva assolutamente l'intenzione di riferirsi alla tragedia dell'olocausto precisando che la sua intenzione era solo quella di fare riferimento alle alte temperature del territorio.