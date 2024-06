La andidata di Alleanza Verdi e Sinistra, attualmente agli arresti domiciliari in Ungheria, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video di ringraziamento ha coloro che le hanno mostrato il proprio affetto in questi mesi e ha aggiunto: “La mia battaglia non è ancora finita: l’Europa dev’essere guidata dalla solidarietà e non dalla paura”.

Il discorso di Ilaria Salis in sintesi

"Sono candidata alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra anche se io in realtà non sono una politica di professione: io ho sempre fatto politica in altri contesti dal basso e sono un’insegnante precaria. Infatti è anche a partire da questo che ho deciso di candidarmi perché vorrei tutte le persone in Europa che si trovano costrette a sopportare situazioni di questo tipo non siano lasciate sole. Ho intenzione di battermi anche per un’istruzione di qualità, per cambiare radicalmente le condizioni di vita e per contrastare le destre radicali. Un enorme ringraziamento perché siete stati la mia forza in questi mesi e lo siete tutt’oggi. Io purtroppo sono ancora qui in Ungheria, sono agli arresti domiciliari e devo indossare questo braccialetto elettronico. Come tutti sapete sono antifascista e nell’ultimo anno e mezzo purtroppo questa vicenda ha sconvolto la mia vita. Rischio 24 anni di carcere, la mia battaglia non è ancora finita: spero di abbracciarvi il prima possibile in Italia".