La lettera di Toti

C’è attesa per capire cosa Toti, presidente della Liguria sospeso dalle sue funzioni e agli arresti domiciliari per corruzione e voto di scambio, abbia scritto nella lunga lettera destinata alla “sua” maggioranza e affidata al fedelissimo assessore Raul Giampedrone che, grazie all'autorizzazione espressa dalla procura, ha potuto incontrarlo nella casa di Ameglia. La missiva verrà letta da Alessandro Bozzano, capogruppo della Lista Toti in consiglio regionale. Secondo quanto emerso, la lettera contiene l'esortazione ad andare avanti con l'interim di Piana per non bloccare quei progetti - la diga, lo scolmatore, il tunnel subportuale, per citarne alcuni - che da sempre Toti definisce essenziali all'economia della Liguria e non solo. Poi, dopo aver rivendicato "l'interesse pubblico in ogni mia scelta", Toti si direbbe "certo che la maggioranza dei liguri comprendano e apprezzino il cammino fatto e i risultati raggiunti dal nostro governo" e ricorderebbe di "essersi messo subito a disposizione dei magistrati per chiarire tutti i contorni della vicenda". Secondo le anticipazioni, Toti ringrazierebbe poi tutti i leader, locali e nazionali "che hanno espresso senza tentennamenti la propria posizione in mia difesa. Uno su tutti, Matteo Salvini". Niente dimissioni, dunque.