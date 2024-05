Elezioni comunali a Vercelli, chi sono i candidati sindaco

Chi sono i candidati sindaco a Vercelli

Corre per la riconferma l'attuale primo cittadino, Andrea Corsaro. Alle elezioni amministrative del 2019 aveva riportato il centrodestra alla guida della città sconfiggendo al ballottaggio Maura Forte, sindaca uscente di centrosinistra. Alle elezioni 2024 il sindaco sarà, come detto, di nuovo in campo, ma questa volta sostenuto solo da una lista civica: i partiti del centrodestra infatti hanno scelto di sostenere Roberto Scheda. Per il centrosinistra invece sono tre i candidati in campo: Gabriele Bagnasco per Pd e Alleanza Verdi-Sinistra, Valentina Bruson per il Movimento 5 Stelle mentre Azione e Stati Uniti d’Europa hanno deciso di puntare su Fabrizio Finocchi. In campo in queste elezioni comunali a Vercelli ci sono anche due candidati civici: Michelangelo Catricalà che sarà appoggiato da due liste (Uniti per Vercelli, Catricalà Sindaco) e Carlo Olmo (appoggiato da Olmo Sindaco).