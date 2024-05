La premier replica alle critiche del Pd sulla liberta d'informazione in particolare dentro la Rai. "L'unica TeleMeloni è questa. Il resto sono fake news di una sinistra che, impegnata ad occupare la tv, pensa che gli altri siano come lei", ha detto la leader di Fratelli d'Italia. Che poi attacca direttamente Elly Schlein: "La segretaria del Pd ha detto che starei cancellando la libertà delle persone, accusa singolare per chi ha votato provvedimenti per chiudere la gente in casa nella pandemia ma chiedo a Schlein quali sono le libertà cancellate da questo governo", accusa Meloni. La premier elenca quindi alcuni provvedimenti, dal premierato che definisce una riforma per la "libertà di voto" alle misure per le famiglie che rivendica come "un aiuto a non dover scegliere tra mettere al mondo un bambino e il lavoro, vale a dire la libertà di scelta".

Schlein: "Il governo taglia la sanità e tiene i salari bassi"

A stretto giro è arrivata la replica di Schlein dal corteo delle associazioni e della Cgil a Napoli contro il ddl sull'autonomia: "Una sedicente patriota spacca in due il Paese per il cinico baratto con la Lega sul premierato. Chi limita la libertà dei cittadini è chi, come il governo, con scelte dissennate taglia la sanità e tiene i salari bassi". E sul tema lavoro aggiunge: "Se hai un salario da fame e non puoi pagare l'affitto non sei pienamente libero, mentre il governo Meloni blocca la proposta sul salario minimo su cui raccogliamo firme in tutta Italia e cancella i fondi per l'affitto da 330 milioni". Sulla polemica si inserisce il leader Cinquestelle Giuseppe Conte che attacca Meloni. "Giorgia, pur di sfuggire al confronto con me ora te la prendi con la Schlein per le chiusure in pandemia. Scusa ma Schlein che c'entra?", si domanda l'ex premier.

