Elezioni comunali a Pesaro, chi sono i candidati sindaco

Nel capoluogo di provincia marchigiano l’8 e il 9 giugno si svolgono le Amministrative per scegliere il prossimo primo cittadino. In corsa, sostenuti da 15 liste in totale, ci sono Andrea Biancani, Marco Lanzi, Fabrizio Oliva e Pia Perricci

Chi sono i candidati sindaco a Pesaro

Il centrosinistra corre con l’ex assessore e consigliere regionale Andrea Biancani, sostenuto da sette liste: Pd, “Lista civica Biancani Sindaco. La marcia in più per Pesaro”, “Una città in Comune con Enzo Belloni, Biancani sindaco”, “Forza Pesaro, con Mila Della Dora, Biancani sindaco”, Movimento 5 Stelle, “Lista civica il Faro” e Alleanza Verdi-Sinistra. Marco Lanzi - vicecommissario della Polizia di Stato, ex responsabile del gabinetto provinciale di Polizia Scientifica e storico segretario provinciale Siulp, ora in pensione - è il candidato del centrodestra, appoggiato da sei liste: “Pesaro Svolta. Marco lanzi Sindaco”, “Pesarò. Giovani per Marco Lanzi”, Fratelli d’Italia, Lega, “Forza Italia Udc Noi Moderati” e Civici Marche. L’avvocato e insegnante di diritto Pia Perricci è il nome della lista civica “Vieni Oltre”, mentre Fabrizio Oliva - imprenditore del settore turistico e manager di sette strutture ricettive tra Pesaro, Riccione e Cattolica - corre per la lista “Spazi Liberi”.