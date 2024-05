I temi della puntata

Il primo tema di cui si è parlato è il redditometro, con il decreto sospeso dalla premier Giorgia Meloni. “Il redditometro c’è in Italia dagli anni Settanta. Io penso che il governo abbia fatto finora una buona manutenzione del sistema fiscale. Questo è un episodio che non conosco nei dettagli, però giustamente è stato sospeso tutto”, ha commentato Tremonti. Sulla lotta all’evasione, poi, ha aggiunto: “In Italia la pressione fiscale è più o meno al 43%, tra le più alte d’Europa. L’evasione è altissima anche in tanti altri grandi Paesi europei. Credo che il discorso debba essere più equilibrato. Credo che il contrasto all’evasione sia necessario, possibile con gradualità”. Sull’Europa, invece, ha spiegato: “Credo che i veri scontri siano sulle frontiere dell’Europa. Credo che per gli italiani il tema fondamentale per l’Europa sia la guerra. Il destino dell’Europa è anche il nostro, dipende in Europa e dai confini dell’Europa. Capisco l’interesse per la sugar tax, ma in realtà il grande problema è la guerra”. Tremonti si è poi detto d’accordo sulla difesa comune europea, senza però rinunciare alla Nato: “La Nato senza l’Europa non funziona e l’Europa senza la Nato, sulla difesa, non funziona. Preparare una difesa comune, non un esercito comune. Anche eserciti diversi, ma con una strategia unica, è necessario e sarà fatto abbastanza presto”. Sempre sull’Europa, l’ex ministro ha sottolineato: “La grande questione che abbiamo è l’integrazione tra le due Europe, quella che è a ovest e quella che è a est. Io penso che ci debba essere tolleranza tra le due”. Sulla presidenza della Commissione ha aggiunto: “Non credo che chi ha fatto venti anni di disastri si possa candidare per risolverli. In Europa ora ci vogliono politici capaci, non influencer. Dal voto uscirà un'Europa più unita. L'Europa si unirà sui grandi temi, che sono la difesa e la politica estera. Ma servono meno regole inutili: uniamoci sul fondamentale, ma eliminiamo quello che non ha alcun senso”.