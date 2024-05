Elezioni comunali a Vibo Valentia, chi sono i candidati sindaco

Nella città calabrese l’8 e il 9 giugno si terranno le elezioni amministrative. A sfidarsi per la poltrona di primo cittadino sono tre uomini e una donna, sostenuti da 16 liste. In corsa, in ordine alfabetico, ci sono Roberto Cosentino (centrodestra), Marcella Murabito (Rifondazione comunista), Francesco Muzzopappa (polo di Centro) ed Enzo Romeo (centrosinistra più M5S)