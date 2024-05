La Camera dei Deputati ha dato il via libera al progetto di legge che impone restrizioni sulle moschee nate in luoghi considerati "non idonei". La legge, promossa dal capogruppo alla camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, mira a prevenire la creazione di luoghi di culto islamico in sedi del terzo settore. L'iniziativa ha suscitato molte critiche da parte delle opposizioni. Il testo passa ora all'esame del Senato ascolta articolo

L’ Aula della Camera ha approvato la proposta di legge, a prima firma del capogruppo di Fratelli d’Italia (FdI) Foti, che modifica l’articolo 71 del codice del Terzo settore riguardante la compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. La votazione ha registrato 135 voti a favore, 112 contrari e 5 astenuti. La proposta, che introduce una restrizione sulle sedi delle associazioni di promozione sociale utilizzate come luoghi di culto, compresa la trasformazione in moschee, passa ora all’esame del Senato.”

Cosa prevede la Legge Nel dettaglio, la proposta di FdI esclude dalle norme previste dal codice del terzo settore l’utilizzo di sedi delle associazioni di promozione sociale come luoghi di culto per tutte le confessioni religiose che non hanno stipulato accordi con lo Stato italiano. In pratica, si tratta di una restrizione nei confronti delle moschee. Il testo modificato stamane poco prima dell’avvio dell’esame da parte dell’Aula recita: "Fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione, le disposizioni dell’articolo 71 del codice del terzo settore non si applicano alle sedi e ai locali utilizzati esclusivamente o prevalentemente dagli enti del Terzo settore per attività di culto, che non rispettino gli standard di sicurezza e accessibilità, definiti anche tenendo conto dell’impatto delle attività sul tessuto urbano circostante, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero della salute, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa della Conferenza unificata". approfondimento Proposta di legge di FdI per vietare moschee in capannoni e garage

Per le opposizioni è incostituzionale e discriminatoria Le opposizioni hanno espresso forte dissenso nei confronti della proposta di legge presentata da FdI, che è stata oggetto di una serie di pregiudiziali bocciate in Aula. il Pd, M5s, Avs, Az e Iv hanno contestato l'incostituzionalità della proposta che considerano sia "discriminatoria" nei confronti della religione islamica e "oscurantista". Inoltre, sembra che la stretta escluda di fatto le confessioni religiose che hanno accordi con lo Stato italiano, sebbene non tutte, inclusa quella islamica. La deputata del Partito Democratico, Ouidad Bakkali, ha commentato: "Ma quale idea di società avete? Continueremo a lavorare per mantenere aperta la porta della laicità dello Stato". Secondo il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, la legge rappresenta una "dichiarazione di vera e propria ostilità nei confronti della comunità musulmana italiana, composta per la stragrande maggioranza da cittadini italiani. È un atto ostile nei confronti della Costituzione, che con l'articolo 19 sancisce la libertà di culto in luoghi pubblici e privati." approfondimento Monfalcone, musulmani in corteo contro la sindaca