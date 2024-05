Antimafia, Michele Emiliano convocato dalla commissione il 10 maggio

Sarà questa la data scelta per l'audizione nell'ambito dell'approfondimento sul caso Bari e sull'inchiesta legata a presunte infiltrazioni in Puglia. Il governatore, che era già stato convocato per il 2 maggio, aveva chiesto di spostare la data dell’audizione a dopo il 9 maggio, in virtù di alcuni impegni politici. L'8 maggio è stato convocato il procuratore generale di Bari, Roberto Rossi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stato convocato dalla commissione parlamentare Antimafia per il 10 maggio, quando si terrà un'audizione nell'ambito dell'approfondimento sul caso Bari e sull'inchiesta legata a presunte infiltrazioni in Puglia, anche in seguito alla recente indagine del Viminale. Il governatore, che era già stato convocato per il 2 maggio, aveva chiesto di spostare la data dell’audizione a dopo il 9 maggio, in virtù di alcuni impegni politici. L'8 maggio, invece, è stato convocato il procuratore generale di Bari, Roberto Rossi.

La nuova convocazione

La nuova convocazione arriva dopo i contrasti tra la stessa Commissione ed il governatore sulla data della stessa. In un primo momento era stato proposto ad Emiliano un ventaglio di cinque date, ma anche rispetto ad una comunicazione nella quale il governatore evidenziava la necessità di affrontare l'audizione "in tempi e modi significativamente distinti dalla mozione di sfiducia" in consiglio regionale a partire dal 7 maggio, aveva poi convocato in via ufficiale il governatore pugliese per il 2 maggio scorso. Convocazione rispetto a cui, però, Emiliano aveva espresso la sua "indisponibilità". "In ogni caso - aveva precisato Emiliano - essendo mio intendimento essere audito in Commissione, comunico che sono disponibile in ogni momento dal 10 al 30 maggio, a patto che si sia concluso con il voto il dibattito nel consiglio regionale della Puglia sulla fiducia richiesto dal centrodestra”. Oggi, poi, la conferma della nuova convocazione formale dell'audizione prevista tra sette giorni.