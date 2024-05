"Meloni cerca referendum su se stessa"

"Mi pare che Giorgia Meloni cerchi un referendum su se stessa e cerchi un consenso nel paese visto che intorno ha un governo che molte delle promesse che ha raccontato non le riesce a realizzare", ha aggiunto. "L'andamento economico non sarà favorevole, non quest'anno, ma per i prossimi tre anni - spiega - perché saremo di nuovo i peggiori d'Europa per crescita economica". Quanto agli altri leader candidati, "c'è chi lo fa - dice - come Calenda e Renzi per cercare di superare il quorum, o chi come Elly Schlein lo fa per dare una mano al Pd per avere più voti possibili".