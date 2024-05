FdI ha depositato le liste con i suoi candidati per la tornata elettorale dell’8 e 9 giugno. La premier è il primo nome in tutte le circoscrizioni, con la dicitura “Giorgia Meloni detta Giorgia”. Il partito punta su europarlamentari uscenti, qualche parlamentare, tanti amministratori locali, ma anche esponenti del mondo dell’impresa

Fratelli d’Italia ha depositato tutte le liste dei suoi candidati per le elezioni Europee del prossimo 8 e 9 giugno . Come annunciato, la premier Giorgia Meloni è il primo nome in tutte le circoscrizioni, con la dicitura “Giorgia Meloni detta Giorgia” . Il partito punta su europarlamentari uscenti, a partire da Carlo Fidanza e Nicola Procaccini, qualche parlamentare, tanti amministratori locali, ma anche esponenti del mondo dell'impresa. C’è anche una pronipote di Giovanni Giolitti, Giovanna, schierata nel Nord Ovest, e Giovanni Crosetto, consigliere comunale di Torino e nipote del ministro della Difesa, Guido. In lista anche Vincenzo Sofo, eurodeputato uscente sposato con Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen.

Chi sono i candidati di FdI

Dopo la novità di Vittorio Sgarbi - candidato nella circoscrizione Sud ma da "indipendente" - le proposte per l'Europarlamento del partito della premier riservano ancora qualche sorpresa, come "l'eroe" - come lo definiscono nel partito - della Costa Concordia, l'ex vicesindaco del Giglio Mario Pellegrini che fu tra i primi a prestare i soccorsi. "A dimostrazione dell'attenzione all'occupazione femminile", dicono da via della Scrofa, sono tutte donne le rappresentanti apicali del mondo delle professioni (Anna Olivetti, presidente di Federfarma e Fofi di Gorizia, Carla Cappiello, nel comitato nazionale Inarcassa, l'ex Presidente ingegneri Roma Mariangela Di Biase, la vice presidente nazionale Aiga, Giovanna Greco, segretario del Consiglio nazionale ordine commercialisti, Dorina Casadei, vice presidente fondazione Telos dei dottori commercialisti). Ci sono poi i giovani Stefano Cavedagna (detto Cavedania, capogruppo in consiglio comunale a Bologna e portavoce di Gioventù nazionale) Nicola d'Ambrosio, presidente di Azione Universitaria e Paolo Inselvini, coordinatore dei giovani in Lombardia. Ci sono poi gli amministratori locali, dal sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani (fratello di Luca, ministro dei Rapporti con il Parlamento) al presidente del Consiglio regionale dell'Umbria Marco Squarta fino alla sindaca di Porto Viro Valeria Mantovan. Pochi i parlamentari tra i candidati: nelle isole Salvatore Deidda (detto Sasso), presidente della commissione Trasporti della Camera, nel Nord-Est Alessia Ambrosi e Maddalena Morgante, Enzo Amich nel nord Ovest e Marco Cerreto al Sud.