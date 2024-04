Ue, le misure dell'Italia sull'aborto non rientrano nel Pnrr

"Il decreto Pnrr contiene misure che riguardano la struttura di governance del Pnrr, ma ci sono altri aspetti che non sono coperti e non hanno alcun legame con il Pnrr, come ad esempio la legge sull'aborto". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea, interpellata sul dibattito sull'aborto in Italia, che si è acceso negli ultimi giorni dopo la norma del decreto Pnrr che apre le porte dei consultori alle associazioni pro-vita.