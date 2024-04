Economia

Come riporta l’Osservatorio nazionale del Turismo del Vino 2024, le attività ricettive legate al vino crescono del 16% e valgono 2,9 miliardi di euro. In vent'anni triplicate le esportazioni vitivinicole: boom di bottiglie made in Italy vendute in Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Aziende in affanno su ricerca del personale e formazione specifica