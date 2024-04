Come logo per rappresentare l'eccellenza italiana è stato scelto "L'uomo Vitruviano" di Leonardo Da Vinci. All'evento di presentazione d hanno partecipato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, il presidente di Poste Italiane, Silvia Rovere e il rappresentante del Poligrafico e Zecca dello Stato, consigliere di amministrazione, Stella Mele ascolta articolo

L'uomo vitruviano'' di Leonardo da Vinci, scelto come ''logo'' della giornata nazionale del ''made in Italy'' , figura anche sul francobollo emesso per l'occasione. La vignetta infatti riproduce il logo della Giornata nazionale del Made in Italy, celebrata ogni anno il 15 aprile.

L'Italia: "Un paese unico al mondo" Curiosa la scelta tariffaria: il francobollo è valido teoricamente per la posta prioritaria spedita all'estero nella terza zona tariffaria (Oceania). Nel bollettino illustrativo che accompagna l'emissione del francobollo si specifica che ''questo primo francobollo dedicato alla Giornata Nazionale del Made in Italy intende celebrare quell'insieme di valori sociali, culturali e tecnici che hanno contribuito a rendere l'Italia un Paese unico al mondo, sinonimo di qualità, design ed innovazione. Un patrimonio comune che dobbiamo non solo preservare, ma condividere e celebrare, in quanto parte fondante della nostra storia e identità nazionale. approfondimento “La Grande Bellezza”, viaggio tra le botteghe artigiane di Firenze

L'Uomo Vitruviano simbolo dell'eccellenza italiana All'evento di presentazione del francobollo dedicato alla giornata del Made in Italy, che si è svolto presso il Salone degli Arazzi al Mimit, hanno partecipato oltre ad Urso, il sottosegretario con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, il presidente di Poste Italiane, Silvia Rovere e il rappresentante del Poligrafico e Zecca dello Stato, consigliere di amministrazione, Stella Mele. Il francobollo ordinario appartiene alla serie tematica le eccellenze del sistema produttivo ed economico. La vignetta riproduce l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, rappresentativo del suo genio universale e dell'opera dell'ingegno, personalizzato con i colori della bandiera italiana nel lettering "GIORNATA NAZIONALE MADE IN ITALY" e nelle due figure geometriche, il cerchio e il quadrato, che racchiudono la figura. Completano il francobollo la legenda "15 APRILE", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "A zona 3". Il bozzetto, a cura del ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato ottimizzato dal Centro Filatelico della produzione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e ha una tiratura di 250.020 esemplari.