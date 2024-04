Elezioni provinciali a Isernia, le liste e i candidati al Consiglio

Domenica 7 aprile si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale. Non è un appuntamento alle urne per i cittadini: trattandosi di una consultazione di secondo livello saranno i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia a eleggere i loro rappresentanti. Le liste sono due: “Autonomia e Identità”, espressione del centrodestra, e “Insieme per la Provincia Isernia” per il centrosinistra

Dopo la vittoria a Campobasso della lista di centrodestra, anche a Isernia si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio della provincia. Non è un appuntamento alle urne per i cittadini: essendo una consultazione di secondo livello sono sindaci e consiglieri comunali a eleggere i loro rappresentanti. Allo stesso modo sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica. Le operazioni di voto si svolgeranno il 7 aprile dalle 8 alle 20 nel seggio unico costituito nella sala Consiglio della Provincia. Le liste sono due: “Autonomia e Identità”, espressione del centrodestra, e “Insieme per la Provincia Isernia” per il centrosinistra.