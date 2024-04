Il presidente della Repubblica ha parlato ad Abidjan, prima tappa della sua visita in Africa. Per il Colle il conflitto rischia di rallentare anche la costruzione di uno Stato palestinese ascolta articolo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando da Abidjan, in Costa d'Avorio, prima tappa della sua visita in Africa, si è soffermato sul conflitto in Medioriente e si è detto preoccupato "dopo la nefasta giornata di vergogna del 7 ottobre, un giorno di onta, con attacchi di Hamas contro inermi cittadini, bambini, donne e anziani e poi con la reazione di Israele con sofferenze gravissime per la popolazione di Gaza". Una condizione che per l'inquilino del Quirinale "rischia di creare ostacoli anzichè agevolare la prospettiva di sicurezza di Israele e la possibilità di costruire uno Stato palestinese, per cui resta solo la soluzione 'due popoli due Stati'" (CONFLITTO ISRAELE-HAMAS, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).



"Piano Mattei sia strumento di lavoro comune" Al termine dell'incontro con il presidente della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, Mattarella lo ha ringraziato "per aver citato il piano Mattei che deve essere uno strumento di comune lavoro per lo sviluppo del continente africano. Contiamo molto sulla collaborazione per iniziative concrete. Un futuro comune e basato sull'esigenza di un partenariato comune, ugualitario e rispettoso". Poi il capo dello Stato ha aggiunto: "Condivido la preoccupazione per il deterioramento politico e della sicurezza nell'area del Sahel che si aggrava con l'indebolimento della cooperazione in Africa occidentale. Apprezziamo molto il ruolo della Costa d'Avorio come stabilizzatore della regione e saremo al loro fianco nel rapporto con questa crisi. Abbiamo un comune impegno contro terrorismo jihadista, che è una minaccia contro la convivenza pacifica. C'è la nostra determinazione a contribuire per la sicurezza e a combattere i traffici illeciti nel golfo di Guinea".

Il capo dello Stato Sergio Mattarella con Alassane Ouattara, presidente della Repubblica della Costa dAvorio - ©Ansa

"Relazioni tra Italia e Costa d'Avorio eccellenti" "Ci siamo trovati in piena condivisione di valutazioni e di vedute. Le relazioni tra Italia e Costa d'Avorio - ha continuato il presidente della Repubblica - sono eccellenti e condividiamo valori di riferimento come la pace, la solidarietà e il dialogo tra i Paesi. Siamo uniti nel comune impegno sulla crescita e la stabilità dell'intero continente. L'Italia è stata presente sin dall'indipendenza ma il nostro dialogo è cresciuto e vogliamo che cresca ulteriormente perché l'Italia ritiene la Costa d'Avorio come un partner importante". Mattarella ha poi sottolineato: "Voi siete un Paese in grande crescita economica: diverse aziende italiane operano qui e vogliamo che altre aziende si impegnino anche nella produzione del cacao. Abbiamo una grande collaborazione nel settore energetico con l'Eni con la scoperta di due grandissimi giacimenti. Intendiamo ampliare la nostra collaborazione anche in altri settori".

Ouattara: nuovo slancio anche con piano Mattei Il presidente ivoriano Ouattara ha voluto invece ricordare che in Costa d'Avorio "ci sono già 80 imprese italiane e siamo molto contenti per la collaborazione con Eni che ha scoperto nuovi giacimenti. Vogliamo incoraggiare le imprese italiane a entrare per la trasformazione del cacao perchè sappiamo che gli italiani sono grandi mangiatori di cioccolata". Poi ha ricordato: "Dobbiamo dare nuovo slancio alla collaborazione con il governo italiano guidato dalla signora Giorgia Meloni. Nel primo vertice Italia-Africa è stato lanciato il piano Mattei ed è stato lanciato su diversi settori tra i quali istruzione, sanità formazione alimentare, energia e infrastrutture". leggi anche Piano Mattei, Prodi: “Davvero pensiamo di fare qualcosa con 5 mld?”