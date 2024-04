Il Presidente della Repubblica atterrerà in Africa, conferma di quanto il continente sia tornato strategico per l’Italia. Un segnale molto importante dopo anni di disattenzione che hanno permesso a Paesi come Cina e Russia, ma anche ad altri Paesi europei di approfittarne per una penetrazione economica e politica dell'area ascolta articolo

Sicurezza, istruzione e protezione delle rotte commerciali marittime. Sono questi i principali temi che verranno affrontati durante la visita di stato di Sergio Mattarella in Costa d’Avorio e Ghana. Il Presidente della Repubblica atterrerà in Africa, conferma di quanto il continente sia tornato strategico per l’Italia. Prima tappa oggi martedì 2 aprile ad Abidjan, in Costa d'Avorio. Si tratta, segnalano dal Quirinale, di "un segnale di grande attenzione e di un messaggio politico chiaro" all'Africa occidentale. Infatti è la prima volta in assoluto che un capo di Stato italiano visita il Paese. Giovedì ci sarà poi una missione a seguire nel vicino Ghana. Si arricchisce così la geografia politica africana del presidente che ha già visitato negli anni scorsi il Kenya, lo Zambia, il Mozambico, l'Etiopia e l'Algeria.

L'importanza della visita Una visita quindi molto importante dopo anni di disattenzione che hanno permesso a Paesi come Cina e Russia, ma anche ad altri Paesi europei di approfittarne per una penetrazione economica e politica dell'area. In particolare Costa d'Avorio e Ghana sono due Paesi fondamentali non solo dal punto di vista dell'interesse geo-politico, ma anche a per le risorse energetiche che possiedono, soprattutto la Costa d'Avorio, dove è già attivo l'Eni. Il Presidente della Repubblica visiterà anche un impianto della società italiana dopo gli incontri politici del primo giorno. La visita si inserisce nella più ampia dinamica del Piano Mattei per l'Africa, presentato a gennaio 2023, espressione scelta dal governo Meloni per sintetizzare un piano strategico per la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati Africani, richiamando il nome dell'ex presidente Eni scomparso nel 1962, di cui si vuole emulare l'approccio democratico e non di mero sfruttamento del territorio africano.

L'agenda e gli incontri L’agenda prevede un primo colloquio politico nella giornata di martedì con il Presidente della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, con il quale in serata vi sarà una nuova occasione di incontro per il Pranzo di Stato. Al Presidente verranno consegnate le chiavi del distretto di Abidjan, un riconoscimento prestigioso in passato attribuito anche ai Presidenti francesi Emmanuel Macron e Francois Hollande. Per quanto riguarda la visita in Ghana, ci sarà il colloquio con il Presidente, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, con successivo Pranzo di stato. Mattarella poi visiterà il Castello di Christiansborg, dove in passato partivano le navi di schiavi. Si tratta di un omaggio per onorare la memoria delle vittime della terribile tratta di esseri umani che per secoli afflisse l'Africa.

I temi principali Diversi i temi che verranno affrontati. Particolare attenzione al tema dell'istruzione e della protezione delle rotte commerciali marittime. Mattarella visiterà in Ghana il Pattugliatore d'altura Bettica della Marina Militare, impegnato in un programma di lotta alla lotta alla pirateria nel Golfo di Guinea. È inevitabile però anche un focus su tutti i principali dossier internazionali, ovvero le guerre in Ucraina e Medio oriente.